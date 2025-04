Eliseo Capretti, titolare di Ocean Viaggi, si appella al presidente di Astoi, Pier Ezhaya, per chiedere più uniformità e semplificazione nei contratti commerciali che vengono proposti ogni anno dai diversi fornitori alle agenzie di viaggi. In una lettera indirizzata al presidente di Astoi, Capretti affronta il tema del rinnovo dei contratti con i tour operator.

“Normalmente da ottobre a gennaio - si legge nella lettera -, gli agenti ricevono le bozze dei contratti commerciali che voi, in quanto t.o, proponete a tutti noi per la stagione susseguente e ciò in virtù del relativo anno commerciale della vostra azienda. Detti contratti spesso sono cose impossibili da leggere, digerire e firmare. Ora, in virtù del tuo titolo di presidente Astoi, e della tua preparazione e serietà, nonché di quanto fatto come Astoi per classificare le aziende turistiche in base ai disposti legali vigenti, a te chiederei ed ad Adriano Apicella (ceo di Welcome travel Group, in copia, ndr) suggerirei, di creare un testo base che possa essere semplice e comune a tutti gli operatori includendo le norme e regole che possono, da tutti voi t.o .essere condivise”.

“Chiaramente - prosegue Capretti - i contratti dovranno essere disposti con una base comune, che direi Astoi, ed una base variabile operatore per operatore per la parte commissioni e particolarità diverse di ogni azienda. Ciò renderebbe l’esame più semplice e farebbe sì che i contratti venissero letti di più, data la base comune e ciò isoprattutto dagli agenti come me, che direi particolaristi, cosa che oggi spesso non avviene trovando i contratti spesso lunghi, dispersivi e troppo difformi gli uni dagli altri, anche se con un unico argomento di base, vendere di più in modo serio e legale”.

“Tutto quanto sopra - chiude Capretti - potrà essere una pazzia, ma sarebbe un’azione seria, che unirebbe di più il settore accostando i t.o. organizzati, agli agenti. Ad Adriano Apicella, a cui non manca fantasia, prendere quanto sopra come spunto per un’azione analoga o simile a favore delle adv Welcome. Concludo scusandomi per avervi fatto perdere tempo, ma io i contratti e gli allegati li leggo e data l’età e la lunghezza degli stessi non ho più molto tempo”.