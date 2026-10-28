Caravita, Fiavet Emilia Romagna-Marche: “Agenzie fondamentali nella promozione del territorio”

“La nostra categoria non si limita a vendere: si propone anche di promuovere il territorio e, perché no, di organizzarlo e gestirlo, sperimentando novità e nuovi itinerari”. Così Massimo Caravita, presidente di Fiavet Emilia Romagna e Marche, sul ruolo della distribuzione nelle strategie incoming.

Negli ultimi dieci anni, ha osservato intervenendo a TTG Travel Experience, l’evoluzione normativa e lo sviluppo di Dmc e Dmc hanno contribuito a rendere secondario il ruolo delle agenzie rispetto a quello della politica. “Oggi dobbiamo capire come Dmo e Dmc possano interagire, lavorare e migliorarsi insieme alle agenzie di viaggi”, ha dichiarato.

In Emilia Romagna Fiavet sta riaprendo un confronto strutturato con l’Apt, con l’obiettivo di rafforzarne il coordinamento nella gestione e nell’organizzazione delle Dmo. Un percorso che, secondo Caravita, richiede di superare ostacoli normativi e campanilismi. L’associazione sta inoltre predisponendo una proposta di legge affinché il Ministero del Turismo definisca linee guida da recepire a livello regionale.