CartOrange: al via l’ultima sessione di recruiting

Arriva ancora una sessione di selezioni in casa CartOrange, che punta a inserire nel proprio organico altri 10 consulenti di viaggio entro la fine di quest’anno. “Riceviamo candidature da agenti di viaggio con 10, 15, anche 20 anni di esperienza - spiega Silvia Poli, responsabile HR di CartOrange -. Professionisti affermati che cercano un modello più sostenibile, dove possano concentrarsi sulla consulenza e vendita senza gestire personalmente tutti gli aspetti operativi e burocratici”.
Tra i plus di CartOrange il tour operator interno, che conta un team di 20 persone, dedicati ed esperti conoscitori del prodotto, che supportano quotidianamente i consulenti in tutte le fasi; Lysa, l’intelligenza artificiale sviluppata internamente che assiste gli agenti di viaggio quotidianamente, semplificando e velocizzando l’attività; strumenti mirati di marketing.
“CartOrange riserva grandi vantaggi a livello economico–previdenziale – conclude la società in una nota -: oltre a un pacchetto di provvigioni elevate, l’azienda si fa carico dei due terzi dei versamenti Inps, opera come sostituto d’imposta, semplificando gli oneri fiscali e consente ai Consulenti di godere di una proposta contrattuale vantaggiosa”.