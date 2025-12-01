CartOrange archivia un 2025 di crescita. I piani per il 2026

CartOrange si appresta a chiudere il suo anno migliore di sempre. La rete di consulenti di viaggi ha snocciolato nel corso della convention ‘Harmonia. Coltiviamo benessere. Raccogliamo successisi’ i dati del 2025, che vedono una crescita del +11%, supportata da un incremento del 26% dell’attività del suo tour operator.

La rete ha registrato inoltre un miglioramento di performance riscontrato addirittura nel 70% dei consulenti.

Quanto al prodotto, il Giappone ha registrato un +19% sul 2024, ma indici molto positivi hanno interessato sia l’Oman che il Marocco, così come Mauritius e Maldive. Se gli Stati Uniti hanno subito una contrazione del 10%, Mar Rosso ed Egitto hanno, invece, fatto segnare un ritorno importante, contribuendo in tal modo alla chiusura record della stagione.

I piani per il 2026

Per il 2026 il focus è puntato sulla tecnologia, attraverso il potenziamento dell’assistente digitale Lysa, mentre il prodotto sarà rafforzato sia attraverso attività con i tour operator partner, sia ricorrendo alle risorse del tour operator CartOrange.

Relativamente alla formazione, la rete di consulenti di viaggi ha in programma un incremento degli eventi di learning e i fam trip.

Non mancherà l’impegno sui fronti della sostenibilità e del capitale umano. “Continueremo a concentrarci con coerenza e costanza sul raggiungimento degli obiettivi strategici che ci siamo posti - ha affermato l’amministratore delegato, Gianpaolo Romano -, ma consapevoli che sono innanzitutto la conseguenza della nostra gratificazione, non la loro causa: è un completo ribaltamento della visione di mercato tradizionale, al centro della quale torna l’uomo anziché un’idea di competitività basata sul mero calcolo, senza però perdere di vista il valore pragmatico delle scelte. Vogliamo continuare a inseguire i nostri sogni, ma migliorarci anche ogni giorno: solo la sinergia che trasforma la passione per i viaggi in un’attività stabile, gratificante e capace di apportare benessere è infatti in grado di alimentare il gioco di squadra tra staff e consulenti. Il nostro vero punto di forza”.