CartOrange è in cerca di nuovi consulenti di viaggio. Grazie a una prima chiamata in gennaio e a una seconda in programma il prossimo settembre, l’azienda punta ad accogliere altri 50 figure entro la fine del 2025, per arrivare a metterne in campo oltre 450.

Dopo l’update del sito consulentediviaggio.it a fine dicembre 2024, candidarsi per diventare Consulente per Viaggiare® è semplice: oggi la piattaforma presenta due percorsi lineari per offrire possibilità di inserimento a qualsiasi livello di specializzazione.

“L’elemento distintivo della nostra organizzazione risiede nella capacità di valorizzare qualsiasi tipo di talento - dichiara Silvia Poli, HR manager di CartOrange - tanto più in questi anni di rapide innovazioni, rispetto alle quali appare indispensabile acquisire idee, metodologie e capacità relazionali provenienti da ogni ambito del mercato. Diversità, infatti, è anche e soprattutto ciò che ‘fa la differenza’, ragion per cui il nostro consulente di viaggio viene messo in condizione di sviluppare competenze a seconda delle proprie capacità, senza mai forzare la specializzazione in schemi predefiniti. L’anzianità professionale media del 70% dei nostri consulenti è superiore ai 10 anni, a testimonianza dei valori che si vivono in azienda e delle opportunità di cui beneficiare entrando in CartOrange”.

Formazione continua

Attraverso CartOrange Academy, l’iter di professionalizzazione si trasforma in questo modo in formazione permanente, integrando e mettendo in gioco le migliori risorse atte a perfezionare la consulenza sino all’organizzazione completa del viaggio.

Se una quota associativa una tantum consente a quanti iniziano la carriera di agenti di abilitare un ampio pacchetto di servizi utili alla professionalizzazione, con sgravio delle funzioni di back-office amministrativo e disponibilità di travel coach dedicato, all’agente di viaggi non è richiesta fee alcuna, proprio per incentivare l’integrazione nella rete di consulenti di competenze ed esperienze esclusive sviluppate in anni di impegno sul campo. Entrambi, in ogni caso, possono godere del costante supporto di 45 collaboratori attivi nelle sedi di Milano e Firenze.

“Aspetto distintivo della proposta di reclutamento si conferma la copertura previdenziale - sottolinea Poli -, dal momento che include i 2/3 dei contributi Inps a carico di CartOrange. Questo rappresenta un notevole vantaggio per chi intraprende la strada del lavoro autonomo, poiché il consulente può godere dei ricavi delle vendite, tanto quanto di una copertura previdenziale a lungo termine”.