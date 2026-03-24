Una nuova piattaforma b2b per CartOrange. L’azienda lancia il progetto dedicato al tour operator interno per supportare, in modo ancora più efficace, l’attività dei Consulenti per Viaggiare, che potranno costruire preventivi relativi ai prodotti del t.o. in maniera più semplice e veloce.

L’obiettivo è rendere i processi più fluidi, accrescere l’autonomia operativa dei consulenti e contribuire a elevare ulteriormente la qualità del servizio offerto al cliente finale.

Centrale tra le finalità del progetto è il progressivo rafforzamento dell’autonomia dei consulenti, che potranno gestire direttamente una quota sempre più ampia delle richieste, fino a coprire il 90% dei preventivi sulle destinazioni core del tour operator interno.

“Con la nuova piattaforma b2b proseguiamo nel nostro percorso di investimento in innovazione a supporto dei consulenti – spiega Claudio Asborno, responsabile tour operator di CartOrange -. L’obiettivo non è solo fornire strumenti più evoluti, ma consolidare un modello in cui la tecnologia diventa un fattore abilitante per una consulenza sempre qualificata. Rafforzare l’infrastruttura digitale significa sostenere concretamente il lavoro dei consulenti per viaggiare, semplificare la complessità operativa e creare le condizioni per offrire al cliente finale un’esperienza ancora più fluida, personalizzata e distintiva”.

La nuova piattaforma rappresenta un ulteriore tassello dell’ecosistema tecnologico CartOrange, costruito per accompagnare il consulente in ogni fase della propria attività. Ne fanno parte il sistema proprietario di assegnazione delle richieste di preventivo provenienti da web e social, che gestisce ogni anno oltre 15.000 richieste; i gestionali amministrativi e di back office; Mike, lo strumento dedicato alla presentazione online dei preventivi; e Lysa, l’intelligenza artificiale sviluppata da CartOrange per supportare i consulenti nelle attività di informazione, preventivazione, operatività e coaching commerciale.

A completamento del percorso di evoluzione dell’ecosistema digitale, è previsto, inoltre, il lancio della nuova intranet aziendale, pensata per rendere ancora più immediata la comunicazione interna e l’accesso alle risorse da parte della rete.