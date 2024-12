CartOrange lancia un corso per viaggiare in modo sostenibile

Continua il percorso di sostegno al turismo responsabile di CartOrange, che promuove ora un corso dedicato al viaggiare in modo sostenibile, pensato sia per il personale interno sia per la propria rete di consulenti di viaggio. Il tutto all’interno del programma #CartOrange4Planet, che punta a trasformare la consapevolezza ambientale in azioni pratiche per guidare i clienti verso scelte di viaggio più etiche, rispettose del pianeta e delle popolazioni locali.

“Vogliamo che ogni viaggio non sia solo un’esperienza unica, ma anche un atto di rispetto verso il pianeta e le persone che lo abitano. Questo corso è un passo fondamentale per raggiungere la nostra visione di un turismo capace di lasciare un segno positivo, non solo nei cuori dei viaggiatori, ma anche sull’ambiente e sulle comunità locali”, sostiene Silvia Poli (nella foto), sustainability manager di CartOrange.

Grazie a contenuti ad hoc e casi di studio reali, i partecipanti potranno imparare a ideare viaggi che riducono l’impatto ambientale, valorizzando al contempo le comunità locali. Il percorso si svilupperà attraverso un ciclo di lezioni e il superamento di un test valutativo finale porterà al conseguimento dell’attestato “Consulente #CartOrange4Planet”.