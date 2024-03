CartOrange premia i consulenti con ‘Around the World’

CartOrange archivia la prima edizione di ‘Around the World’ dedicata ai propri consulenti. Il progetto ha portato il brand a premiare i migliori risultati raggiunti con un raffinato Gala Dinner.

Fulcro del progetto gli obiettivi a misura di singolo business. Proprio come in un viaggio tailor made, in ‘Around the World’ i chilometri-premio guadagnati dai partecipanti sono associati a obiettivi che ognuno di essi si pone e non a valori assoluti. Grazie a questa dinamica, la vincita dell’ambito premio finale - il viaggio dei sogni attorno al mondo – è alla portata di tutti i partecipanti e non solo di quelli che producono il maggior fatturato.

L’evento si è svolto presso Palazzo Borghese a Firenze e ha coinvolto oltre cento consulenti per viaggiare.

“Siamo soddisfatti del bilancio di questa prima iniziativa di Around the World, che ha raccolto un numero di adesioni superiore alle aspettative. Volevamo creare qualcosa di particolare per riconoscere il valore dei nostri consulenti, facendo leva soprattutto su ciò che caratterizza la nostra cultura aziendale: la cura delle esigenze e delle caratteristiche delle singole persone, siano essi clienti o consulenti. Per questo abbiamo deciso di giocare sul tema del viaggio, abbandonando, attraverso la gamification, la logica del fatturato in termini assoluti e creando uno strumento strategico di motivazione: con iniziative come questa stimoliamo i consulenti a superare i propri limiti, a prefissare obiettivi ambiziosi e ad affrontare piccole e grandi sfide contro se stessi, dando importanza all’aspetto ludico. La serata di Firenze è stata un bel momento anche per confrontarci di persona su ciò che è piaciuto di più e su ulteriori miglioramenti. La seconda edizione è entrata nel vivo, con ottimi numeri, e come quest’anno sarà suggellata da un evento ad hoc”, ha commentato Gianpaolo Romano, amministratore delegato di CartOrange.

Oltre al vincitore nazionale, Giuseppe Gianassi di Firenze, che si è distinto per aver accumulato il maggior numero di chilometri sulla base degli obiettivi stabiliti, sono stati premiati anche i vincitori per area geografica: Giovanni Barbera è stato il migliore nell’area Lombardia; Elisa Loriato nel Triveneto, Maria Paola Canavesi nell’area Milano, Marta Pennino nel Nord-Ovest, Raffaella Bompani nell’area Adriatico, Andrea Bruni nell’area Sud e Jessica Sardella nell’area Centro e Isole.