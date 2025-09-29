La sesta edizione dei Gnv Awards ha chiamato a raccolta a Valencia circa 150 rappresentanti di agenzie di viaggi italiane e internazionali per quella che ormai si è consolidata come una tradizione di fine estate per la compagnia di traghetti del gruppo Msc. Durante il fine settimana a bordo di Gnv Excelsior sono state premiati i principali partner commerciali della stagione appena trascorsa ed è stata anche un’occasione per fare un bilancio del nuovo corso insieme all’amministratore delegato Matteo Catani e al chief commercial officer Matteo Della Valle.

“Gnv è in un momento di transizione importante ed è entrata nel vivo del rinnovo della flotta” ha detto Catani “Vogliamo migliorare l’esperienza percepita dl cliente, ridurre l’impatto sull’ambiente e creare valore per i nostri dipendenti”. L’ad ha sottolineato che nel periodo giugno-settembre 2025 la compagnia ha movimentato 1,7 milioni di passeggeri segnando un incremento del 9% sullo stesso periodo dell’anno precedente.



Nel corso dell’evento è stato annunciato che l’11 dicembre nel porto di Palermo ci sarà il battesimo di Gnv Virgo la prima nave della Compagnia alimentata a Gnl, che verrà consegnata nei prossimi giorni dai cantieri Guangzhou Shipyard International di Canton, in Cina, ed entrerà in servizio sulla Genova-Palermo.