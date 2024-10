Catani, Gnv: “Le nuove navi ci aiuteranno a potenziare il servizio”

Il 2025 sarà l’anno delle nuove navi. Il rinnovamento della flotta è al centro dello sviluppo di Gnv e sono quattro le ‘stelle’ che andranno ad arricchire il firmamento della compagnia. Polaris, Orion e Virgo, e un quarto nome ancora top secret.

“Abbiamo ripreso a costruire nuove navi e la prima sarà consegnata il 14 ottobre con la naming ceremony in Cina il 24 ottobre – sottolinea l’amministratore delegato Matteo Catani -. Gnv Polaris, che conta 250 cabine e 300 poltrone, si sposterà in Europa tra novembre e dicembre e arriverà in Italia per i lavori di adattamento al mercato locale”.

L’ingresso di Gnv Polaris e Gnv Orion consentirà una modifica del piano flotta nonché un rafforzamento del network che sarà sostanzialmente il medesimo del 2024, con la Sicilia e la Sardegna protagoniste, insieme all’Albania, alla Tunisia, al Marocco, alla Spagna e alle Isole Baleari, e a Malta per il servizio merci. “Le nuove navi ci aiuteranno a potenziare il servizio soprattutto nella stagione estiva e in particolare sulla Sicilia - conclude l’a.d. -. A cascata vi sarà un miglioramento sul resto del network in termini di offerta e capacità”.