“Il viaggiatore vuole sapere, conoscere e vuole essere messo a conoscenza di come stanno realmente le cose”. Gian Marco Centinaio, vicepresidente del Senato della Repubblica Italiana, concorda sul tema ‘Veritas’, scelto per questa edizione di TTG Travel Experience 2024 appena conclusasi.

Un settore, quello del turismo, considerato un sogno, un racconto. Un racconto che però dev’essere trasparente e onesto. ““Non si possono raccontare bugie - sottolinea Centinaio - e il lavoro che dobbiamo fare, che deve fare il comparto, è essere il più attinente possibile alla realtà”.

Lo scenario della industry è positivo e le prospettive per il nuovo anno sono buone, nonostante la situazione internazionale ed economica. Secondo Centinaio, infatti, la voglia di viaggiare e la curiosità non sembrano scemare. Ed è proprio per questo che, in un contesto comunque incerto, assume piena rilevanza il turismo organizzato. “In un momento così il turismo organizzato diventa la sicurezza - conclude Centinaio -. Ricordo a tutti che, durante la pandemia, chi organizzava le vacanze fai-da-te non riusciva a tornare a casa, mentre chi si era affidato a t.o. e adv è stato rimpatriato in tempi brevi”.