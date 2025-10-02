TTG Italia

ChatGpt lancia
il sistema per
acquistare in chat

Niente logout, nessuna nuova finestra da aprire, nessuna interruzione nel flusso dell’esperienza. ChatGpt introduce una nuova funzionalità per l’ecommerce che potrebbe rivoluzionare il mondo dello shopping online: la possibilità di concludere gli acquisti direttamente dalla conversazione.

Come riporta traveldailynews.com il ‘checkout istantaneo’ di ChatGpt è disponibile solo per gli utenti Usa, anche nella versione free e consente di effettuare acquisti dai soggetti che vendono tramite la piattaforma Etsy; prossimamente sarò integrato anche Shopify.

Attualmente, sono supportati solo gli acquisti di singoli articoli, con carrelli multi-articolo e l’espansione verso nuovi mercati previsti per il futuro.

Il sistema è basato sull’Agentic Commerce Protocol, uno standard ‘open’ per il commercio basato sull’intelligenza artificiale. I venditori rimangono responsabili di tutti i processi, inclusi pagamenti, evasione degli ordini e assistenza clienti, mentre ChatGPT funge da intermediario.

