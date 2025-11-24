Chia Laguna Resort conferma il suo ruolo nel Mice

Chia Laguna Resort chiude la stagione 2025 consolidando il proprio ruolo anche nel settore degli eventi.

La stagione 2025 ha confermato l’attrattività del resort anche nel segmento Mice grazie a una combinazione unica di location esclusiva, spazi modulabili e servizi personalizzati. Durante l’anno, Chia Laguna Resort ha ospitato 60 eventi tra convegni, lanci prodotto, incentive, team building e riunioni aziendali, tra cui la convention annuale di ITT - Institute Travel & Tourism, che ha scelto il resort come sede ideale per il suo meeting internazionale.

Il centro congressi modulabile, capace di accogliere fino a 900 partecipanti, offre spazi flessibili per plenarie e workshop, supportati da servizi su misura: tecnologie audio-video all’avanguardia, wifi ad alta velocità e catering personalizzato.

Oltre agli spazi, il resort mette a disposizione un team propositivo e innovativo, che formula programmi dinamici e funzionali, calibrati sugli obiettivi di aziende e associazioni. Gli spazi outdoor offrono opportunità uniche per incentive e team building: attività in mare come kayak e SUP, escursioni nell’entroterra in jeep e quad, fino a giochi e sfide sulla spiaggia. Ogni proposta è studiata per stimolare motivazione, spirito di squadra e coinvolgimento.