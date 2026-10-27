Ciccalè, Scalapay: “Aumenta la necessità di pagamenti flessibili”

Il ‘Buy Now Pay Later’ si conferma una leva strategica per la filiera turistica. In occasione dell’edizione 2026 di TTG Travel Experience a Rimini, Scalapay ha tracciato il bilancio del settore su una community globale di 13 milioni di utenti.

I dati mostrano come l’81% degli ordini travel sulla piattaforma arrivi da utenti già registrati e come il 40% degli acquisti riguardi un riacquisto presso lo stesso merchant, confermando l’impatto del servizio nel favorire la fidelizzazione dei clienti. Tra le principali novità presentate in fiera spicca l’estensione della dilazione fino a 36 rate, introdotta per rispondere alla crescente domanda di flessibilità: per gli operatori partner che l’hanno promossa questa modalità ha generato un incremento del 20% dello scontrino medio e un allungamento della booking window del 17%.

“Nel turismo la flessibilità di pagamento risponde a un’esigenza concreta di programmazione della spesa, sia per chi prenota in anticipo sia per chi sceglie il last minute” ha dichiarato Matteo Ciccalè, VP of Growth di Scalapay, sottolineando l’obiettivo di “costruire un ecosistema solido a supporto dell’intera filiera del viaggio”.