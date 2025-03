Tre pilastri intorno ai quali ruota il successo degli agenti di viaggi. Il presidente di Fiavet, Giuseppe Ciminnisi, ha delineato le tre chiavi del successo per i dettaglianti: programmazione in proprio, conoscenza diretta delle destinazioni e relazione con i clienti.

In occasione della rpesentazione dei dati della ricerca ‘Focus sul settore agenzie di viaggi in Italia. Effetti post pandemia e nuove prospettive’ realizzata da Roberto Gentile per Fiavet con la partecipazione dell’Ente Bilaterale Nazionale, il presidente ha commentato i trend in atto. “L’agente di viaggi del futuro associato a Fiavet può fare la differenza in mutazioni sociali, economiche e legislative in Italia e in Europa. Le agenzie non possono più dipendere solo dai t.o., ma devono creare pacchetti personalizzati, intercettando le esigenze di un mercato in continua evoluzione”.

Ciminnisi sottolinea che la digitalizzazione ha reso i clienti più informati, ma questo non elimina il valore della consulenza professionale. La conoscenza diretta delle destinazioni è fondamentale: oggi i viaggi educational, un tempo gratuiti, richiedono un investimento da parte degli agenti. Tuttavia, chi si forma sul campo e costruisce relazioni dirette con operatori locali può offrire esperienze uniche e autentiche.

Infine, la vendita si basa sempre più sul rapporto di fiducia con il cliente. In un’epoca in cui le destinazioni cambiano anche per fattori economici, l’adv diventa un consulente esperto, capace di orientare e garantire sicurezza. L’evoluzione del settore è chiara: chi saprà innovarsi continuerà a svolgere un ruolo centrale nel turismo.