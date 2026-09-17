Cisalpina Tours International ed Emirates rafforzano la partnership per gli equipaggi marittimi

Durante l’Arabian Travel Market di Dubai, Cisalpina Tours International ha firmato un memorandum of understanding con Emirates Airline, ampliando una collaborazione di lunga data attraverso un quadro dedicato alla mobilità degli equipaggi marittimi. Parte di Msc Group, CTI porta in questo ambito oltre 50 anni di esperienza e un accesso diretto alle competenze del settore marittimo, gestendo i flussi degli equipaggi delle navi da crociera e la logistica marittima, insieme alle attività di corporate travel e dell’organizzazione di eventi Mice.

Sulla base di anni di collaborazione, l’accordo posiziona Emirates come partner aereo preferenziale per i servizi di viaggio e mobilità degli equipaggi marittimi e definisce un quadro attraverso il quale le due società potranno sviluppare opportunità commerciali congiunte lungo il network Emirates. Entrambe le parti esploreranno modalità per combinare le rispettive competenze nelle soluzioni di viaggio per gli equipaggi e condividere informazioni di mercato sui flussi di viaggio degli equipaggi, sugli sviluppi dei porti e sulle più ampie tendenze del settore, a supporto della pianificazione congiunta.

Domenico Pellegrino, ceo di Gruppo Bluvacanze e Cisalpina Tours International, ha dichiarato: “Il settore richiede una conoscenza specifica delle dinamiche operative degli equipaggi e una capacità di gestione diversa da quella del corporate travel tradizionale. La partnership con Emirates rafforza la specializzazione di CTI in questo segmento e ci consente di lavorare insieme su una scala realmente globale, mettendo a fattor comune le nostre competenze, i nostri network e la conoscenza dei flussi di viaggio operativi dei seafarers”.