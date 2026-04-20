La domanda corporate si evolve. Le fuzioni hr e procurement convergono sempre più verso modelli integrati che includono servizi destinati direttamente ai dipendenti, andando oltre il perimetro delle trasferte. Cisalpina Tours International risponde a questa nuova esigenza lanciando, in collaborazione con Jakala, Cti Welfare.

Si tratta di una piattaforma co-branded, attraverso cui ogni dipendente può accedere con un profilo dedicato e utilizzare il proprio credito welfare per acquistare servizi e prodotti. “Puntiamo da sempre al tema del customer service e quindi dell’attenzione al passeggero - ha spiegato Loretta Bartolucci, global commercial director di Cti durante la conferenza di presentazione che si è svolta oggi a Milano -, che ovviamente si sviluppa su più leve, non solo sulla parte business travel. Abbiamo deciso di colmare quello che era un gap per quello che riguarda la parte di engagment e di benefit, quindi tutta la parte di hr di benefici relativi al passeggero”.

I servizi

L’offerta in piattaforma include, oltre ai viaggi, attività sportive, abbonamenti, eventi, servizi sanitari e iniziative legate al benessere.

L’operazione è il culmine di una strategia avviata da diversi anni in casa Cti e dimostra l’evoluzione in atto nel mondo delle tmc, sempre più orientate verso i servizi adiacenti e consulenziali. “Con Cti Welfare diamo continuità a un percorso avviato già negli anni scorsi, evolvendo un’idea di servizio più ampia e integrata che affianca le aziende clienti nello sviluppo di politiche di welfare aziendale orientate al benessere, all’engagement e alla valorizzazione dell’esperienza dei dipendenti lungo tutto il loro percorso professionale. Per Cti significa valorizzare la cultura del customer care maturata nel business travel e svilupparla ulteriormente, facendo leva sulle competenze del Gruppo per offrire alle aziende una proposta sempre più articolata e personalizzata, capace di mettere a sistema il business travel, eventi e viaggi leisure”.