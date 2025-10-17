Cisalpina Tours vara una partnership con AmbiMed

Il duty of care diventa valore aziendale strategico con la nuova partnership di Cisalpina Tours International e AmbiMed. La travel management company del Gruppo Bluvacanze, specializzata nei viaggi d’affari all’estero (1,56 miliardi di dollari di spesa globale nel 2025, di cui 40 milioni solo in Italia), compie un ulteriore passo evolutivo nelle operazioni di logistica degli spostamenti, accedendo alle soluzioni di gestione del rischio Health, Safety & Security offerte dall’azienda di consulenza milanese.

“In un periodo storico di crescente instabilità internazionale - hanno spiegato alla presentazione dell’accordo Loretta Bertolucci e Alessandro Perone, rispettivamente commecial director CTI e general manager Ambimed - l’obbligo legale e morale del datore di lavoro di garantire salute, sicurezza, nonché benessere dei trasfertisti, non può più prescindere da competenze specialistiche”.