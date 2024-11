Per rafforzare il rapporto con le agenzie di viaggi sue partner offrendo vantaggi concreti su una destinazione chiave come New York la piattaforma per le attività turistiche Civitatis ha avviato una campagna, in vigore fino al 15 dicembre, che consente alle adv che operano attraverso la sua piattaforma di beneficiare di un aumento della commissione - che passa dal 10 al 15% - sulle prenotazioni di attività a New York.

Su Civitatis sono disponibili più di 121 esperienze nella megalopoli e le attività più richieste dagli italiani sono le Go City Tourist Card - New York Explorer Pass e New York City Pass -, che hanno aumentato le vendite di oltre il 20%; il biglietto New York SUMMIT, che ha venduto il 50% in più rispetto all’anno precedente; e il tour New York Contrasts.

La campagna è applicabile a tutte le prenotazioni effettuate durante il periodo promozionale ed esclude servizi quali tour gratuiti, trasferimenti, E-SIM e assicurazioni. Non ci sono restrizioni sulla data del viaggio.

Quest’anno si sono affidati a Civitatis oltre 2 milioni di viaggiatori, con una valutazione media di 9 su 10.