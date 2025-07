Civitatis ha visto crescere in modo esponenziale i risultati prodotti dal canale delle agenzie di viaggi. Nel primo semestre dell’anno, le prenotazioni ricevute dal canale agenziale hanno registrato una crescita di quasi il 17% rispetto allo stesso periodo del 2024.

“Le vendite nel settore agenziale stanno crescendo in modo solido in una primavera difficile”, sottolinea l’azienda in una nota riportata da Hosteltur. Il segmento delle attività ha registrato la crescita maggiore nel corso del semestre, con un incremento di quasi il 20%, mentre anche i trasferimenti hanno registrato un incremento, con un aumento di oltre il 10%.

“La crescita sostenuta riflette la fiducia e l’impegno delle agenzie verso uno strumento solido, redditizio ed efficace”, ha spiegato Verónica de Íscar, chief b2b sales officer di Civitatis.

De Íscar ha sottolineato in particolare il dinamismo del canale durante i mesi primaverili, “caratterizzati da alcune sfide operative come le forti piogge di aprile o l’incertezza derivante dal contesto geopolitico internazionale”. Per l’azienda, queste sfide hanno dimostrato “la capacità del canale b2b di continuare a crescere in modo sostenibile grazie alla diversificazione delle destinazioni e dei profili dei viaggiatori”.

Nel complesso, il canale b2b di Civitatis ha chiuso il primo trimestre con un aumento delle prenotazioni del 22% e il secondo trimestre ha confermato il trend positivo con un aumento di quasi il 15% rispetto allo stesso periodo del 2024, “consolidando il valore strategico che le agenzie apportano all’ecosistema distributivo dell’azienda”.

Anche l’andamento del turismo in Spagna mostra segnali di trasformazione, ha sottolineato Civitatis. Sebbene il turismo balneare rimanga importante, si osserva un boom turistico nel nord della Spagna, con incrementi che superano persino quelli delle destinazioni più tradizionali. Nelle regioni settentrionali nel loro complesso (Galizia, Asturie, Cantabria e Paesi Baschi) la crescita tra la prima metà del 2024 e quella del 2025 è stata di quasi il 30%, mentre le aree urbane (Madrid, Siviglia, Bilbao, Saragozza, Cordova e Granada) sono aumentate del 18%, con un conseguente aumento medio combinato delle prenotazioni di oltre il 20%.

Per quanto riguarda il profilo dei viaggiatori che scelgono queste destinazioni del nord, spiccano le coppie (43%), seguite da famiglie con figli grandi (19%), gruppi di amici (16%), viaggiatori singoli (12%) e famiglie con bambini piccoli (11%). In termini di nazionalità, l’84% è spagnolo, seguito da argentino, italiano, messicano e francese.