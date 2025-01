Il business di Civitatis guarda sempre di più ai mercati esteri. L’azienda specializzata nella vendita di attività ed esperienze punta a un incremento del fatturato oltre i confini italiani, con una crescita globale del 40%.

Per il solo mercato italiano, l’obiettivo di crescita delle vendite è del 60%, come si precisa in una nota.

Per comprendere il peso dei mercati internazionali, basti pensare che su bacini come il Messico e il Brasile la crescita registrata è rispettivamente superiore al 60% e al 70%.

I piani sull’Italia

Alberto Gutiérrez, fondatore e CEO di Civitatis, commenta: “L’Italia è uno dei nostri mercati strategici. Con una crescita prevista di oltre il 60% nel 2025, siamo certi che la nostra offerta di esperienze uniche e di alta qualità continuerà a conquistare un numero sempre maggiore di viaggiatori italiani”

E aggiunge: “Restiamo determinati a investire in questo mercato, rafforzare le nostre collaborazioni locali e soddisfare le aspettative dei viaggiatori francesi in cerca di esperienze memorabili”.