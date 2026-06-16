Civitatis e Snav, alleanza strategica per arricchire l’esperienza di viaggio

Snav e Civitatis uniscono le forze. Le due aziende hanno siglato un’alleanza strategica volta a arricchire l’esperienza dei viaggiatori, attraverso l’integrazione del trasporto marittimo all’offerta della piattaforma.

L’accordo permetterà ai passeggeri della compagnia di navigazione di pianificare e personalizzare il proprio viaggio, accedendo, direttamente attraverso i canali digitali di Snav, al catalogo di Civitatis, che include attività ed esperienze in oltre 4.200 destinazioni.

La collaborazione si concentra sulle rotte strategiche di Snav, che collegano hub nevralgici come Napoli con le isole di Capri, Ischia e Procida e con le destinazioni raggiungibili tramite i collegamenti stagionali verso la Croazia, le Isole Eolie, Ponza e Ventotene. Destinazioni in cui Civitatis sta registrando un incremento della richiesta di esperienze guidate di alta qualità.