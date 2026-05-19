Civitatis accelera sul mercato italiano e si presenta per l’estate 2026 con una nuova app basata sull’intelligenza artificiale, un rafforzamento sul trade e una strategia focalizzata su destinazioni europee considerate più sicure e autentiche.

Durante l’evento romano con Turespaña, Sofia Visinoni, Italy communication specialist Civitatis, ha confermato la crescita del mercato italiano: nel primo trimestre 2026 le prenotazioni globali degli italiani sono aumentate del 16,3%, mentre quelle verso la Spagna hanno registrato un +18,43%.

Le cifre

La piattaforma conta oggi oltre 90mila attività in 4.200 destinazioni di 160 Paesi, con più di 1,2 milioni di clienti al mese, oltre 7mila adv partner e una copertura che coinvolge più del 90% delle agenzie italiane tramite il portale b2b.

La nuova app integra chat AI e assistenza in tempo reale per ridurre le frizioni nelle prenotazioni last minute. Centrale il trend del ‘coolcationing, la ricerca della vacanza in luoghi freschi, che spinge la domanda verso la Spagna Verde, dai Paesi Baschi alla Cantabria. Cresce anche il focus su mete ‘safe’ come Azzorre, Madeira, Minorca e Milos.