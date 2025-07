Club del Sole: doppia novità in Friuli Venezia Giulia

Si arricchiscono di nuove attrazioni i villaggi Club del Sole in Friuli Venezia Giulia. Sono infatti appena stati inaugurati il Primero Splash Bay, parco giochi galleggiante sul mare di Tenuta Primero Grado Family Collection, e il parco avventura Julia Adventures del Marina Julia Family Collection.

“Orientato al miglioramento continuo – spiega l’azienda in una nota -, il Gruppo investe regolarmente nella riqualificazione ed evoluzione dei suoi Villaggi con l’obiettivo di offrire agli ospiti soggiorni nella natura sempre più ricchi di servizi, emozioni e comfort, rendendo le vacanze un’esperienza indimenticabile. Un impegno che si concretizza anche nella valorizzazione dei territori in cui il Gruppo è presente, come il litorale del Friuli-Venezia Giulia”.

Il Marina Julia Family Collection è stato inoltre oggetto di un potenziamento dell’ospitalità: 51 Bungalow Comfort Dog completamente ristrutturati e un nuovo campo da Basket contribuiscono a migliorare la qualità dell’esperienza per tutta la famiglia.