Club Med premia i partner italiani nella Convention Trident Club

Si è svolta a bordo del Club Med 2 la Convention Trident Club durante la quale sono state premiate le migliori agenzie partner del tour operator.

“La stretta collaborazione tra Club Med e le agenzie di viaggi è fondamentale per il raggiungimento degli obiettivi importanti che ci siamo prefissati – ha sottolineato Rabeea Ansari, managing director South Europe and emerging markets -. Siamo orgogliosi di premiare i nostri migliori partner, che come Club Med hanno a cuore il comfort e la soddisfazione dei clienti, e celebrare i successi insieme. Questo appuntamento annuale non solo rafforza questo legame, ma ribadisce il nostro impegno verso l'innovazione e l'eccellenza nei servizi che da sempre offriamo”.

Le agenzie premiate sono state:

Best Travel Agent: Equador Viaggi - Giuseppe D'Agostino

Best Growth: Ankiroa Viaggi – Sara Zappa

Best Ambassador Club Med: Ometto Viaggiatore - Franco Ormas