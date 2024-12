Coldiretti/Ixè sul Natale degli italiani: vacanze più lunghe e spesa in aumento

Vacanze di Natale sempre più lunghe e con più soldi da spendere. È questa la fotografia del nostro Paese che emerge da un’indagine di Coldiretti/Ixè, che ha messo a paragone le vacanze di fine anno 2024 con quelle degli italiani del 2023. Intanto saranno 11 milioni e mezzo i nostri connazionali che tra Natale e Capodanno trascorreranno le feste fuori casa, in aumento rispetto lo scorso anno. Il 44% di questi userà la seconda casa di proprietà o di parenti e amici, anche se uno su cinque non uscirà dalla propria regione.

La durata media delle vacanze sarà di 6 giorni. Nello specifico per il 23% degli italiani dureranno 3 giorni, per il 49% da quattro a sette giorni, per il 21% da otto a quindici e per il restante 7% andranno oltre. In aumento anche la spesa procapite che cresce del 12% arrivando a 674 euro.