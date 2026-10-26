“Non si richiedono grossi sconvolgimenti alle agenzie, ma cambiamenti di un modello che va costruito intorno alla consulenza, che nessun robot può sostituire perché è la motivazione principale per la quale i clienti ci danno ancora fiducia”.

Il direttore network Welcome Travel Group, Dante Colitta, riassume così l’evoluzione che dovrà affrontare l’agenzia di viaggi. L’integrazione dell’innovazione tecnologica con le competenze umane, che distinguono il valore degli operatori nella garanzia della vacanza e nell’assistenza dal pre al post viaggio, consente di rispondere meglio alle nuove esigenze dei viaggiatori.

“Il cliente ci sta dicendo che ama la tecnologia e desidera essere trattato con strumenti digitali innovativi – prosegue Colitta - ma cerca un punto di riferimento rassicurante e vuole la nostra consulenza e la nostra sicurezza di prodotto”.

Maggiore rapidità

La tecnologia scende quindi in campo nel back office, che si dirama tra le intranet e le piattaforme con assistenti IA, ma “rimane nascosta, non sostituisce l’attività, rende più snello e rapido un processo operativo: vedo cose che prima portavano via un paio d’ore risolversi in 15 minuti”.

Mettere a disposizione degli agenti di viaggi questi strumenti entra nella visione del network di concentrarsi con concretezza e valore sul supporto agli affiliati. Poter costruire un servizio più efficiente, veloce e performante ottimizzando tempi e sforzi e guadagnando in qualità “potrebbe diventare un buon compromesso per l’agenzia del futuro”.