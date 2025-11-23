Corsica Sardinia Ferries accoglie nella sua flotta Mega Serena

Un nuovo ingresso nella flotta di Corsica Sardinia Ferries. La compagnia di navigazione ha acquistato Stena Vision dalla svedese Stena Line.

La nave sarà ribattezzata Mega Serena. Con una stazza lorda di circa 39.200 tonnellate e una capacità fino a 2000 passeggeri e oltre 600 veicoli, la nuova unità è dotata di tecnologie moderne ed è equipaggiata per il collegamento elettrico da terra (shore to ship), durante le soste in porto.

“L’ingresso della Mega Serena rappresenta un ulteriore e fondamentale passo per la nostra crescita e conferma il costante impegno per un servizio efficiente, sicuro e attento all’ambiente,” dichiara Sébastien Romani, amministratore delegato di Corsica Sardinia Ferries. “Questa nuova unità ci permetterà di migliorare l’offerta per i nostri clienti e di affrontare con ancora più forza le sfide del mercato.”

Mega Serena sarà impiegata sulle principali rotte mediterranee già servite dalla compagnia.