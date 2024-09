Non si ferma la crescita dei prezzi. Secondo le stime di Demoskopika, nel mese di agosto 2024 l’indice nazionale dei prezzi al consumo turistico per l’intera collettività (NICT) è aumentato dell’1,0% su rispetto al mese precedente e del 4,6% su base annua.

L’inflazione è sostenuta, seppur con pesi diversi, da tutte le componenti del paniere turistico: servizi ricettivi e di ristorazione (+3,349 punti percentuali); servizi ricreativi e culturali (+0,644), dei pacchetti vacanza (+0,539); e servizi di trasporto (+0,043). Per quest’ultima categoria, in particolare, Demoskopika registra un incremento più che significativo pari al 7,8% rispetto al precedente mese di luglio 2024. Al rialzo principalmente il trasporto marittimo (+33,8%) e il trasporto aereo passeggeri (+16,3%).

Crescono i pacchetti

Una crescita significativa dei prezzi, del 23,2% rispetto al 2023, si registra alla voce pacchetti vacanza, con in testa quelli nazionali (+37,4%). Più contenuta, seppur significativa, la crescita dei prezzi dei servizi di alloggio (+5,6%) con in cima la voce dei villaggi vacanze, campeggi (+12,9%) e servizi di alloggio in altre strutture, quali ad esempio i bed & breakfast (+7,2%).

In rialzo anche i servizi di ristorazione (+3,2%) con in testa la voce ‘consumazione di prodotti di gelateria e pasticceria’ (+3,5%) e i ristoranti (+3,4%).

In chiave congiunturale, la dinamica dei prezzi registra un rilevante rialzo prevalentemente per i servizi di trasporto (+7,8% rispetto a luglio 2024). In particolare, rispetto al mese di luglio si è registrata una crescita rilevante per il trasporto marittimo (+33,8%) e quello aereo (+16,3%).

Guardando alle regioni, l’inflazione turistica più elevata si è registrata in Abruzzo (6,5%), Liguria (6,5%), Valle d’Aosta (5,8%), Puglia (5,6%) e Trentino Alto Adige (5,3%).

Dinamica dei prezzi più contenuta, invece, nel Lazio (3,8%), in Basilicata (3,6%), Molise (3,6%) e Sicilia (3,4%).