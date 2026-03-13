Crisi Medio Oriente, Aroundeasy aggiorna le coperture assicurative

Aroundeasy aggiorna le coperture assicurative per la crisi in Medio Oriente. In una comunicazione inviata ai partner e alle agenzie di viaggi la società assicurativa ha fornito le indicazioni sulle nuove procedure per i viaggiatori bloccati nei Paesi interessati dai conflitti e per le cancellazioni.

In merito all’estensione automatica delle coperture, l’azienda ha fatto sapere che “per gli assicurati impossibilitati a rientrare a causa della suddetta crisi, le polizze saranno automaticamente estese fino al rientro dal viaggio e, comunque, non oltre il 15 marzo 2026”, precisando, tuttavia, che “tale estensione riguarda esclusivamente eventi connessi a problemi di salute e non include coperture derivanti da guerre, operazioni belliche o conflitti”.

In merito alla gestione delle variazioni o alla cancellazione del viaggio, “nel caso in cui il viaggio originariamente prenotato venga riprogrammato oppure sostituito con una nuova destinazione dal tour operator prima della partenza, sarà possibile comunicare la variazione di itinerario e delle date procedendo alla modifica o all’annullamento della copertura precedentemente emessa”.

Qualora, invece, “il viaggio venga definitivamente cancellato dal tour operator prima della partenza e non sia possibile procedere alla riprogrammazione o alla sostituzione con una nuova destinazione, sarà possibile richiedere lo storno e il rimborso del premio”.

Questa procedura, ha precisato ancora Aroundeasy nella comunicazione, “è valida esclusivamente per le polizze Multirischi, a condizione che venga dimostrato che la cancellazione o la riprogrammazione del viaggio sia direttamente riconducibile alla crisi in Medio Oriente”.