TTG Italia

Cristanini Viaggi,
2026 in crescita e
vince il tailor made

Cristanini Viaggi,2026 in crescita evince il tailor made
Sandro Cristanini, titolare di Cristanini Viaggi

Il 2025 si chiude con numeri in forte crescita per Cristanini Viaggi, la luxury travel agency che punta tutto sulla sua caratteristica vincente, ovvero esclusività e luoghi da sogno con servizio su base individuale. «La domanda è stata molto positiva e anche per il 2026 siamo partiti bene – sottolinea Sandro Cristanini, titolare dell’azienda. La personalizzazione è la chiave: oggi non si possono più proporre pacchetti standardizzati, ogni cliente ha esigenze diverse e va seguito con trasparenza, anche nei costi. È questo che fidelizza».

Le mete best seller? «Restano in vetta Maldive e Oceano Indiano, seguiti da Stati Uniti, tornati incredibilmente forti, e Mediterraneo d’estate con Grecia e Spagna in testa. Per l’Italia, Sardegna e destinazioni iconiche restano solide certezze».

Un trend in evidenza è il ritorno all’advance booking: «La tendenza a bloccare i voli in anticipo è tornata, per esempio c’è chi lo ha già fatto ora per l’estate 2026, ottenendo risparmi importanti». Meno brillante invece il Capodanno 2025/26: «Si vende più Pasqua 2026 che Capodanno, complice il pricing dei voli». Sul fronte strategico Cristianini Viaggi punta a consolidare la propria presenza sul mercato e a rafforzare le collaborazioni con grandi player dell’hotellerie internazionale – dai Four Seasons ai Mandarin al gruppo Rocco Forte – privilegiando la disintermediazione: «Il rapporto diretto con i fornitori ci consente di offrire il miglior servizio».

Il futuro guarda a nuove città e consulenti, con un occhio all’evoluzione digitale. «L’agenzia di strada è ormai superata. Oggi tutto si fa online, ma resta fondamentale la cura del cliente, il servizio tailor made. È questa la nostra priorità».

Ti è piaciuta questa notizia?

Condividi questo articolo

Iscriviti a TTG Report, la nostra Newsletter quotidiana