CTI incontra i partner per parlare di collaborazione nel segmento business travel

La qualità della mobilità aziendale dipende dal contributo di una pluralità di operatori e dalla capacità di collaborare e condividere informazioni. Di questo ha voluto parlare CTI – Cisalpina Tours International quando ha incontrato i travel manager delle aziende clienti e alcuni dei principali partner, tra cui Emirates, Hertz, Italo, Travelport e Minor Hotels, durate le “Dinner Conversations”.

Con Flavio Ghiringhelli, VP Regional Clusters for Southern and Central Europe di Emirates si è discusso di travel risk management e di gestione della crisi dovuta alla chiusura degli spazi aerei del Golfo. Il confronto ha poi coinvolto Francesco Carissoni, SVP Operations Italy di Minor Hotels Europe & Americas, Daniele Di Perna, Sales Director Italy di Hertz, Virna Moschini, Head of Account Management Italia di Travelport e Fabio Sgroi, Direttore Health & Safety di Italo.

Dalla ricettività al noleggio, dai sistemi di distribuzione ai collegamenti ferroviari, gli interventi hanno messo in evidenza come ogni componente della filiera contribuisca alla gestione della mobilità aziendale.

Un aspetto centrale riguarda la disponibilità e la qualità dei dati. La raccolta di informazioni sulle diverse componenti del viaggio, comprese quelle relative alle emissioni associate ai servizi acquistati, consente alle aziende di disporre di una base documentale più completa per misurare gli impatti ambientali e predisporre la rendicontazione. Un processo che coinvolge l'intera catena di fornitura e che richiede criteri di misurazione coerenti, trasparenza e tracciabilità delle informazioni.

La responsabilità della filiera riguarda anche la sicurezza. La gestione di un'emergenza, come dimostrato dagli eventi che hanno interessato gli hub del Golfo nella primavera 2026, richiede uno scrupoloso coordinamento tra tmc, vettori e altri fornitori, affinché assistenza e riprotezione possano essere attivate con tempestività. La qualità delle relazioni costruite prima della crisi diventa così una componente concreta della capacità di risposta.