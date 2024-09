Per tutti gli amanti di Cuba, apre in Italia un nuovo indirizzo. World2Fly e Onlinetours hanno, infatti, aperto al pubblico la loro agenzia di viaggi congiunta a Milano, il primo punto vendita diretto sul mercato italiano.

La nuova agenzia, in via Lunigiana 15, si propone di promuovere Cuba tra i viaggiatori italiani, con particolare attenzione alle rotte aperte da World2Fly da Madrid a L’Avana (quattro partenze settimanali, martedì, mercoledì, venerdì e domenica; e una quinta in estate).

“Questa apertura segna una tappa importante nella storia e nell’espansione internazionale dell’azienda – dice Javier Leal, amministratore delegato di Onlinetours -. Oltre alle sue spiagge, Cuba incanta i viaggiatori con la generosità e lo straordinario calore della sua gente, la sua impressionante ricchezza culturale e la fusione di sapori e suoni. Con 25 anni di storia, siamo grandi conoscitori della destinazione e abbiamo programmi molto interessanti per riscoprire l’isola in tutto il suo splendore e autenticità”.

“Fin dai nostri inizi, Cuba è stata una destinazione chiave per World2Fly – spiega Bruno Claeys, ceo di World2Fly -. Attualmente operiamo con quattro voli diretti a settimana da Madrid a L’Avana, che salgono a cinque nella stagione estiva. Inoltre, durante l’estate, offriamo collegamenti diretti da Lisbona a Cayo Coco e Varadero. Siamo convinti che Cuba sarà una destinazione molto attraente per i viaggiatori italiani”.