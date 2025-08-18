Da domani stop alle telefonate moleste dai call center

Per chi lavora nel settore del commercio, erano diventate quasi un incubo: le telefonate dei call center ‘mascherate’ da chiamate nazionali non potevano essere ignorate da chi lavora procacciandosi clienti (come le agenzie di viaggi), ma rischiavano di diventare un’interruzione continua nella giornata lavorativa.

Da domani 19 agosto, però, le telefonate ‘moleste’ potrebbero subire una drastica riduzione. O, almeno, è quello che si spera. Scatterò infatti il primo blocco, quello che riguarda i numeri di telefono ‘mascherati’ da numeri italiani. I filtri voluti dall’AgCom, come riporta corriere.it dovrebbero interrompere questo tipo di chiamate, almeno in teoria. Dovranno essere infatti gli stessi operatori italiani a bloccare le telefonate fasulle, ovvero quelle che arrivano dall’estero ma si presentano con un numero italiano. L’eccezione asaranno ovviamente i numeri degli utenti italiani che si trovano all’estero e chiamano in roaming.

La seconda tappa sarà lo stop alle chiamate ‘mascherate’ da cellulari italiani e scatterà dal 19 novembre. La multa per chi infrange le regole arriverà fino a 1 milione di euro.