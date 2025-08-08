Dalla vacanza ‘per faticare’alla macchina alle Maldive:richieste insolite in agenzia

Sarà anche l’estate dei record, ma c’è un elemento che nelle agenzie di viaggi non cambia mai: le strane richieste dei clienti. Anche la stagione 2025 ha regalato più di un sobbalzo tra i dettaglianti, come hanno raccontato loro stessi a TTG Italia.

“Diciamo che le richieste strane e curiose sono diventate la normalità, ormai ci stupiamo più delle richieste standard”, ci introduce Vanessa Padovani, responsabile di Abaco Viaggi. In crescita, nel 2025, le richieste di viaggi benessere come quelli ‘detox’, ovvero andare in vacanza dove non prende il cellulare; o ancora la domanda di vacanza in cui mettersi alla prova, con la motivazione: “Fammi fare fatica fisica visto che sto troppo seduto tutto l’anno”.

Le richieste

Tra le stranezze di chi può spendere di più, invece, c’è chi sceglie i viaggi intercontinentali con 3 stopover, o pretende di trovare un’unica camera per le 7 persone di tutta la famiglia.

C’è anche chi trova difficoltà con la richiesta del selfie divenuto quest’anno obbligatorio per l’ottenimento dell’Esta verso gli Usa: “Una mia cliente, attrice, mi ha mandato una foto molto suadente. Quando gliel’ho fatto notare, mi ha risposto che lo faceva per aprirsi una carriera oltreoceano”, ci ha raccontato sorridendo Enrica Montanucci, titolare di Passaggio in Volo.

“Ogni estate siamo stupite dalle richieste che riceviamo - aggiunge Alessia Saveri, titolare di Ali&Sof Viaggi -, ma forse quest’anno vince la pretesa di una coppia di noleggiare una macchina su un atollo delle Maldive!”.