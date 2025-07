Saranno 30,5 milioni gli italiani che faranno una vacanza nei mesi estivi, con una crescita di 1,5 milioni rispetto al 2024. Lo dice l’Osservatorio Turismo di Confcommercio realizzato in collaborazione con SWG.

La spesa complessiva super i 35 miliardi di euro, e il turismo domestico torna a giocare un ruolo fondamentale. Il 91% degli italiani programmerà viaggi in Italia, mentre il 9% farà vacanze esclusivamente all’estero. Tra vacanze lunghe, brevi e short break, l’Osservatorio stima che gli italiani partiranno due volte tra giugno e settembre, con agosto che si conferma il mese preferito per viaggiare per sette o più giorni, con 11,2 milioni di partenze. È tuttavia il mese di luglio quello che fa registrare il maggiore incremento delle partenze per vacanze lunghe rispetto allo scorso anno, con 800mila viaggi in più.

“L’aumento dei turisti italiani e delle loro partenze e un mese di luglio che cresce nelle preferenze delle famiglie, sono nuove opportunità da cogliere per gli operatori del settore, che continua a trainare il Pil e il saldo della bilancia dei pagamenti - spiega Manfred Pinzger, vicepresidente di Confcommercio, incaricato per le politiche attrattività e turismo -. Nuovi supporti per la riqualificazione dell’offerta turistica, lungo tutta la filiera, e ulteriori provvedimenti per risolvere il problema dell’housing dei lavoratori stagionali rappresentano, dunque, interventi necessari dal ritorno sicuro”.

“Il milione e mezzo di italiani in più in vacanza rispetto all’estate scorsa testimonia che il lavoro di operatori e imprese viene premiato e che le politiche e gli investimenti del Governo e del Ministero, nel giocare di squadra con regioni, enti locali e associazioni, stanno fornendo un prezioso contributo” ha commentato la ministra del Turismo, Daniela Santanchè.