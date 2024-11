DB-ÖBB: in treno ai mercatini di Natale

Tornano i mercatini di Natale e con essi l’offerta dei treni di DB-ÖBB, che consentono di raggiungere comodamente Trento, Bolzano, Monaco di Baviera o Innsbruck. Sono infatti cinque i collegamenti quotidiani per raggiungere il Trentino Alto Adige, l’Austria e la Germania senza alcun cambio.

Tutti i treni transitano per Verona: da Venezia - passando per Padova - si parte alle 13.13 o alle 15.35; da Bologna invece le possibilità per partire con i treni DB-ÖBB EuroCity sono tre: alle 7.45, alle 11.52 e alle 15.50.

A Trento, dal 22 novembre al 6 gennaio, si respira un’atmosfera festosa con luoghi addobbati di luce e di colore. Situato nel cuore della città, in piazza Fiera e in piazza Mostra, il mercatino è caratterizzato dalle tipitche casette di legno.

A Bolzano si comincia invece il prossimo 28 novembre e fino al 6 gennaio: il Mercatino di Natale si trova in piazza Walther e rappresenta un’esperienza sensoriale unica grazie ai profumi di cannella, dolci e vin brulè, ai colori vivaci delle casette di legno, alle mille luci natalizie e ai canti natalizi.

Fino al 23 dicembre, il mercatino di Natale del centro storico si Innsbruck è aperto tutti i giorni dalle 11.00 alle 21.00. Di fronte al Tettuccio d’oro, le bancarelle del mercatino di Natale si annidano a ridosso delle case medievali e sono una miniera di addobbi per l’albero, opere d’artigianato artistico, prodotti in lana e articoli regalo.

Infine, a Monaco di Baviera - dal 25 novembre al 24 dicembre l’appuntamento è in Marienplatz Questo mercato tradizionale affonda le sue radici nel XIV secolo ed è il più grande mercatino di oggettistica per il presepe di tutta la Germania.