“Il turismo negli ultimi anni è diventato il nostro core business. Abbiamo il 70% di market share sui tour operator, lavoriamo con tutti i principali operatori crocieristi e abbiamo appena chiuso un nuovo accordo con Naar che partirà dal gennaio 2025”. Erika Delmastro chief tavel officer di Europ Assistance, ha sottolineato la crescente volontà della compagnia di concentrarsi sul mondo retail e quindi delle agenzie di viaggi.

“Abbiamo lanciato un nuovo prodotto, Ticket Protection, che va a coprire i casi di mancata partenza aerea per motivi che riguardano il vettore oppure per sciopero o per eventi naturali. Con la riprotezione facciamo continuare il viaggio o lo facciamo iniziare se non è ancora partito, rimborsiamo le spese per hotel ed escursioni”.

Delmastro ha anche sottolineato gli interventi sul prodotto top di gamma per le adv, la Travel Protection Top: “L’abbiamo resa ancora più inclusiva con copertura illimitata delle spese mediche (preesistenti e croniche) altre coperture con massimali molto ricchi e soprattutto abbiamo tolto il limite d’età a 75 anni. Proprio per andare incontro al target dei viaggiatori senior”.

A fine anno verranno lanciate anche novità sulla Tour Operator Standard, con innalzamento dei massimali e adeguamento alle richieste delle agenzie e piccoli t.o.

La manager conferma la crescita a doppia cifra per la compagnia: “C’è stato un incremento del numero di viaggi rispetto allo scorso anno di circa il 10%, che ha portato le persone ad assicurarsi. Attualmente registriamo un volume in aumento del 50%, che è il doppio del 2019”.

Delmastro ha infine posto l’accento sulla digitalizzazione: “Stiamo lavorando sull’automatizzazione della gestione dei sinistri per renderla end-to-end automatica e con l’ambizione di arrivare a una tempistica di tre giorni entro breve. Per la parte di assistenza invece l’anno scorso abbiamo lanciato il sistema Quick Assistance”.