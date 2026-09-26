Delta annuncia la distribuzione digitale Ndc entro la fine dell'anno

Delta prevede di lanciare i contenuti New Distribution Capability (NDC) entro la fine dell'anno, offrendo i propri prodotti nei Gds Sabre, Travelport e Amadeus, nonché tramite determinate connessioni dirette. La compagnia aerea sta inoltre collaborando con altri partner, tra cui Amex Gbt, per integrare la propria tecnologia Ndc in determinati strumenti di prenotazione aziendali.

Riporta la notizia Travel Weekly, ricordando un certo ritardo su questo fronte per la compagnia americana. Una volta avvenuto il lancio, le agenzie potranno utilizzare i canali distributivi per la ricerca voli, emettere i biglietti, cancellare le prenotazioni, accedere a tariffe specifiche, come ha spiegato Patrick Crowley, director of sales and distribution innovation di Delta, durante una recente presentazione online.

Il lancio è un passo importante in un lungo percorso per Delta, che ha iniziato a testare la distribuzione digitale Ndc anni fa, con una certa lentezza, una modalità che consente alle compagnie aeree di offrire una serie di prodotti accessori e pacchetti alle agenzie che non sono supportate dalla tradizionale tecnologia Gds.

Durante l’incontro, Crowley, ben conoscendo alcune perplessità rispetto a questo canale distributivo, ha cercato di rassicurare le agenzie sul fatto che possono continuare a collaborare con la compagnia aerea utilizzando le tecnologie tradizionali, qualora non fossero pronte ad adottare l'Ndc. “L’ndc riguarda l’ampliamento delle opzioni che Delta mette a disposizione dei nostri clienti, e le organizzazioni possono continuare a collaborare con Delta attraverso i canali e i flussi di lavoro che supportano la loro attività oggi”, ha affermato Crowley. “Allo stesso tempo, possono valutare come e quando l’Ndc si inserirà nel loro futuro”.

In futuro, Delta ha detto di voler introdurre funzionalità per espandersi nei mercati internazionali dei punti vendita e per aggiungere altre funzionalità sulla base del feedback dei clienti.