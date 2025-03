Dieci nuove (e giovani) agenzie entrano in Travelbuy

Sono dieci le nuove agenzie di viaggi Travelbuy che apriranno le serrande in questi primi mesi del 2025. Da Rimini a Catania, da Imperia a Napoli, passando per Roma e Salerno, i nuovi agenti, dopo il periodo di formazione nella sede romana del network, faranno il loro ingresso nel settore turistico.

La particolarità è che si tratta per la maggior parte di giovani e giovanissimi alla loro prima esperienza imprenditoriale mostrando che il settore turistico risulta ancora attrattivo per gli under 30.

“Non mi stupisce questo risultato - commenta Alfredo Vassalluzzo, founder di Travelbuy -: essere rimasti sempre fedeli a una formula consolidata che oramai ci caratterizza dal 2008, alla lunga, premia”. Il network, attraverso la formula filiale, si rivolge, in particolare, ai nuovi agenti di viaggi, a cui fornisce una serie di servizi a valore aggiunto che diventano indispensabili per mantenere alta la concorrenzialità sul mercato.