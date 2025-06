Digitrips festeggia i 10 anni di attività incontrando le agenzie di viaggi del Nord Italia in occasione del suo ingresso sulla Penisola. Con 570 milioni di fatturato nel 2024, 280 collaboratori in Francia, Benelux e Italia da qualche settimana, la piattaforma facilita la vendita di hotel, voli, pacchetti dinamici - che da settembre opzioneranno anche la vettura - noleggio auto e trasferimenti aeroporto-hotel. Non mancano i servizi correlati come assicurazioni, soluzioni di pagamento, Bnpl, strumenti web per adv, integrazioni di sistema.

“Confidiamo nel mercato italiano grazie a uno zoccolo duro di clienti fedeli. L’Italia ha fruttato 5 milioni di fatturato nel 2024. Il mercato è composto da business travel e qualche tour operator, ma investiamo sul leisure tramite gli adv, offrendo loro una marginalità che all’estero godono già da 15 anni. L’altro modo di marginalizzazione è garantire le connessioni API del nostro portale con le piattaforme dei grandi network” racconta ai professionisti Michele Mazzini, direttore generale Italia Digitrips.

Tra i vantaggi, il Loyalty program “Smile Angels” aperto ai banconisti, la conversione dei travel points in gift cards, viaggi e prodotti, zero spese di gestione pratica, opzione fino a 7 giorni delle prenotazioni senza pagamento anticipato. “Siti come i nostri promettono soluzioni interessanti per il cliente finale e margini per gli agenti”. In programma diversi incontri B2B: la presentazione a Bari l’8 luglio, webinar, eventi a Roma, fam trips in collaborazione con enti del turismo e vettori, presenza e workshop a TTG Travel Experience.