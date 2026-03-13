Arriva un passo importante sulla nuova normativa per i viaggi ‘tutto compreso’. L’Ue ha infatti approvato in via definitiva con 537 voti a favore, 2 contrari e 24 astensioni il testo che chiarisce quali viaggi e servizi possono essere considerati un pacchetto turistico, introduce norme sull’utilizzo dei voucher e stabilisce le condizioni che permetteranno ai clienti di annullare i propri piani di viaggio senza costi.

“Il Consiglio dovrà ora adottare formalmente la normativa – spiega una nota del Parlamento Europeo .. Il testo sarà poi pubblicato nella Gazzetta ufficiale ed entrerà in vigore. I paesi dell’UE avranno 28 mesi dalla data di entrata in vigore per recepire le nuove norme nel diritto nazionale e ulteriori 6 mesi per iniziare ad applicare le nuove disposizioni”.

Tra le novità della direttiva linee più chiare per capire quali combinazioni di servizi di viaggio costituiscono un pacchetto; nuove norme sull’utilizzo o meno dei voucher; estensione della possibilità di cancellazione senza penali anche per eventi inevitabili e straordinari che si verifichino nel luogo di partenza e non solo in quello di destinazione; in caso di ricezione di un reclamo relativo a un servizio, gli organizzatori di viaggi dovranno confermare la ricezione entro 7 giorni e fornire una risposta motivata entro 60 giorni.