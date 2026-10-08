Disney Cruise Line apre le prenotazioni per la nave Disney Believe

La Disney Believe, quarta nave della flotta, salperà il 18 dicembre 2027 da Port Everglades, a Fort Lauderdale, e apre ufficialmente le prenotazioni dal 19 ottobre 2026.

La Disney Believe introdurrà esperienze nuove, tra cui il primo adattamento teatrale di “Encanto” dei Walt Disney Animation Studios, un ristorante per famiglie che amplia l’universo di “Frozen”, una Grand Hall ispirata a “Oceania”.

La Disney Believe offrirà crociere di quattro e cinque notti dalla Florida meridionale ai Caraibi e alle Bahamas, con scali presso una o entrambe le destinazioni insulari di Disney Cruise Line, Disney Castaway Cay e Disney Lookout Cay at Lighthouse Point.

Il focus intrattenimento

La Disney Believe unirà nuove proposte di intrattenimento ispirate ai mondi di “Encanto” e “Zootropolis” alle classiche esperienze di Disney Cruise Line, accompagnando le famiglie all’interno di storie e mondi Disney.

Oltre al Walt Disney Theatre, gli ospiti scopriranno Gazelle, un centro di intrattenimento ispirato alla vivace metropoli dei film Disney Animation “Zootropolis”. Durante il giorno, questo spazio ospiterà una varietà di attività per le famiglie, come quiz, giochi e incontri immersivi con i personaggi. E per la prima volta a bordo di una nave Disney Cruise Line, Judy Hopps e Nick Wilde di “Zootropolis” saranno protagonisti di un nuovo spettacolo per famiglie che chiederà agli ospiti di aiutarli a risolvere il loro ultimo caso.

Le proposte intrattenimento sono pensate per ogni fascia di età, fino ai 13 anni.

Qualche anticipazione sugli spazi

Come sulle navi gemelle, i ponti superiori della Disney Believe presenteranno tre aree tematiche distinte dove i crocieristi potranno divertirsi con attrazioni acquatiche, proposte di ristorazione rapide e informali e ampi spazi.

Nell’area dedicata alle famiglie a tema “Mickey & Friends”, le famiglie potranno fare un tuffo in una delle sette piscine distribuite su ponti terrazzati o rilassarsi sulle sdrai guardando al contempo film Disney, eventi sportivi dal vivo e altro ancora sul maxi-schermo.

L’attrazione distintiva in mare di Disney Cruise Line, AquaMouse, farà anch’essa ritorno. Questa attrazione acquatica lunga 760 piedi trasporta i suoi passeggeri all’interno di un cortometraggio animato di Topolino.

Un altro parco acquatico a tema “Toy Story” di Disney e Pixar attende i piccoli crocieristi. Quest’area, progettata specificamente per famiglie con bambini piccoli e in età prescolare, proporrà una splash zone a tema, una piscina bassa, uno scivolo acquatico per famiglie e un bar di frullati.

L’offerta cabine

Come su ogni nave di Disney Cruise Line, le cabine della Disney Believe saranno spaziose e funzionali, rispondendo alle esigenze delle famiglie con diversi livelli di servizio. La maggior parte delle cabine offrirà una vista panoramica sull’oceano, con il 70% di un’ampia veranda e porte comunicanti per ospitare famiglie numerose.

Sono disponibili anche le suite reali con ambientazione fiabesca. La Royal Reef Suite con ispirazione “La Sirenetta; la Royal Rose Suite con “La Bella e la Bestia”. Infine, in esclusiva a bordo della Disney Believe, la Believe Tower Suite di 600 mq, situata all’interno del fumaiolo di prua, distribuita su due livelli, con otto posti letto, due camere da letto principali e quattro bagni e mezzo, offrirà una vista sui ponti superiori e sull’orizzonte aperto attraverso le sue ampie finestre a tutta altezza.