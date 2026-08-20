Disney ridisegna l’offerta tra parchi e crociere. Al D23 2026 di Anaheim il gruppo ha presentato un piano che amplia attrazioni, aree tematiche e capacità della flotta. Quest’ultima salirà a 13 navi: Disney Believe debutterà nel 2027, seguita dal 2031 da una nuova classe di unità più compatte.

Numerose le novità in programma sul fronte delle attrazioni: al Magic Kingdom, entro la primavera 2027, riaprirà Carousel of Progress con un Audio-Animatronic di Walt Disney e le voci di Jamie Lee Curtis e Bryan Cranston. In programma anche Piston Peak, ispirata a Cars, e Villains Land, area grande quanto Star Wars: Galaxy’s Edge, con coaster dedicato a Malefica, dark ride, ristoranti e negozi.

A Epcot saranno rinnovati Spaceship Earth e il padiglione Imagination, dove tornerà Dreamfinder accanto a Figment. Nel 2027 Hollywood Studios accoglierà Monstropolis, con show, ristorazione e un coaster sulle porte sospese, mentre Animal Kingdom svilupperà Tropical Americas con Encanto e Indiana Jones. Harrison Ford sarà il modello dell’Audio-Animatronic dell’archeologo.

Ad Anaheim, Disneyland rilancerà gli show notturni e la parata Magic Happens. Nel 2028 Avengers Campus aggiungerà Infinity Defense e Stark Flight Lab, mentre sono previsti un ride su Coco e il rilancio di Tomorrowland.