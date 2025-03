Disneyland Paris rinnova la proposta degli spettacoli diurni e notturni ai quali è possibile assistere durante la permanenza al parco, offrendo agli adv uno strumento in più da associare ai pacchetti soggiorno negli Hotel Disney e alla proposta di opzioni come le Formule per Pasti.

Fra gli spettacoli più amati, va sicuramente annoverato Disney Tales of Magic, il nuovo spettacolo serale che offre un’esperienza immersiva, arricchita da tecnologie all’avanguardia che integrano per la prima volta sia Main Street, U.S.A. che il Castello della Bella Addormentata nel Bosco.

Da segnalare anche Disney Music Festival, in calendario dal 19 aprile al 7 settembre 2025. Il Festival promette di aggiungere più magia e festa all’esperienza dei visitatori all’interno del parco Disneyland grazie ad una serie di spettacoli musicali insieme ai personaggi Disney e non solo. Dai concerti pop/rock delle più grandi hits Disney alle sfilate di Minnie e della sua fanfara, passando per le melodie piene di luce di Vaiana, gli ospiti saranno trasportati in un’atmosfera particolare. Non mancheranno le performance live dei grandi musicisti e cantanti che interpreteranno i grandi classici e i titoli più contemporanei dei film di animazione Disney e Pixar.

E ancora, spazio a Disney Stars on Parade, con musica, effetti speciali, carri e tanti Personaggi Disney.

‘Together: un’avventura musicale Pixar’ è uno degli spettacoli più immersivi a tema Pixar, dove la musica e le emozioni sono il centro della storia. Questo show mette insieme musicisti live, coreografie dinamiche ed effetti visivi inediti con l’obiettivo di rivisitare i più grandi classici Pixar.

Sempre tutti i giorni sarà possibile assistere a ‘Il re Leone: i ritmi delle terre del branco’ per rivivere i momenti emblematici del film Il Re Leone. Il successo di questo spettacolo è dato dai ballerini, dagli acrobati e dai cantanti in uno dei teatri più grandi a Disneyland Paris equipaggiato di un’impressionante tecnologia audio a 360 gradi.

Dal17 maggio al 31 agosto spazio anche ad ‘Alice and the Queen of Heart: back to Wonderland’, lo spettacolo musicale che rivisita in chiave moderna l’universo senza tempo del film degli Walt Disney Animation Studios. Sulle note del pop-rock, degli acrobati aerei e delle performance di Bmx, questa produzione immersiva rivisita il celebre confronto fra Alice e la Regina di Cuori in una battaglia musicale spettacolare. Il pubblico, pienamente coinvolto, può influenzare e cambiare il corso della storia e decidere chi sarà celebrato nel momento finale pieno di colori ed effetti speciali.

In ‘Frozen: un invito musicale’, gli ospiti vivono un’esperienza interattiva unica ed immersiva all’insegna del divertimento nel cuore del Regno di Arendelle in compagnia di Anna, Elsa, Kristof e Sven.

Infine, a partire dal 21 aprile, Topolino e il mago invita a scoprire come l’iconico personaggio disney nei panni dell’apprendista mago impara i “trucchi” del suo mestiere dai personaggi Disney come il Genio di Aladdin, Lumière de La Bella e la Bestia e Rafiki de Il Re Leone.