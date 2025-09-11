Disponibile in Italia la piattaforma di prenotazione NDC Distriply One di Hahnair

È ora disponibile anche in Italia Distriply One, il primo prodotto del nuovo brand NDC Distriply by Hahnair, pensato per semplificare l’accesso ai contenuti NDC e rendere competitivi anche i venditori di viaggi indipendenti o non accreditati.

Dopo una rapida registrazione, gli agenti possono utilizzare la piattaforma per prenotare tariffe NDC da un portafoglio in costante crescita di compagnie aeree partner, senza bisogno di accreditamento IATA/ARC, contratti individuali o complesse integrazioni di sistema.

«Abbiamo creato un prodotto che mette le piccole agenzie sullo stesso piano dei grandi player, unendo efficienza operativa e strumenti avanzati per la crescita e la customer experience», ha dichiarato Rachel Pascall, Chief Commercial Officer di Distriply.

Tra le funzionalità chiave figurano un’interfaccia intuitiva, servizi completi post-prenotazione (modifiche, cancellazioni e rimborsi), opzioni di upselling, supporto dedicato e accesso immediato ai contenuti senza passare dai tradizionali GDS.