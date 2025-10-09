Domenico Pellegrino, ceo del Gruppo Bluvacanze, conquista il premio TTG Star 2025. A decretare la vittoria sono stati i lettori di TTG Italia, chiamati ad eleggere con il loro voto il Personaggio dell’anno.

Pellegrino ha commentato la premiazione, avvenuta tra i padiglioni di Rimini nella seconda giornata di TTG Travel Experience, con una dedica “a una persona che ci ha abbandonato troppo presto: il manager di Travelport Sandro Gargiulo. Un uomo che con competenza e signorilità ha aiutato tante aziende a compiere il salto di qualità”.

La rosa dei candidati

Pellegrino ha superato nelle preferenze gli altri candidati selezionati dalla redazione e dal direttore responsabile di TTG Italia, Remo Vangelista. La lista includeva: Adriano Apicella, amministratore delegato di Welcome Travel Group, Verónica de Íscar Alonso, chief b2b sales officer di Civitatis, Maria Paola De Rosa, head of trade sales di Trenitalia (candidata dalla TTG Star 2024, Emiliana Limosani), Flavio Ghiringhelli, vice president passenger sales - regional clusters for South & Central Europe di Emirates, Giulia Nuzzaci, luxury travel designer di ACI blueteam, Aljoša Ota, director for Italy market dello Slovenian Tourist Board; Roberto Pasqua di Bisceglie, ceo di BluFennec..