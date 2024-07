Aumenta il numero di donne che scelgono di esplorare il mondo da sole, un segmento che oggi costituisce il 14% del totale delle viaggiatrici a livello mondiale.

Mabrian e The Data Appeal Company-Almawave Group hanno analizzato il fenomeno andando a indagare su quali siano i fattori chiave che stanno determinando la crescita della domanda delle ‘solo female traveller’ e quali siano i loro profili.

“Le donne che viaggiano da sole rappresentano un cambiamento culturale che è già emerso prima della pandemia e che ha avuto uno slancio grazie all’ascesa del turismo esperienziale” spiega Carlos Cendra, direttore marketing e comunicazione di Mabrian.

Uno dei risultati della ricerca identifica la provenienza geografica delle viaggiatrici, principalmente europee con la Germania in testa ai mercati, seguita da Uk e Francia. Le destinazioni che solitamente vengono preferite sono quelle domestiche (il 75% delle solo traveler resta dentro i confini nazionali), solitamente visitate in estate ma anche in periodi di ‘mid-season’ come giugno e settembre. Tra le mete predilette, vincono le città con il turismo urbano che nella Top 5 premia Londra, Parigi, Tokyo, Madrid e Roma.

Uno dei fattori che viene ritenuto essenziale è, inoltre, la sicurezza che nei centri abitati viene percepita in misura maggiore. Infine, ci sono anche donne che scelgono di andare all’estero e queste sono soprattutto spagnole, italiane e giapponesi. Come riporta breakingtravelnews.com, infatti il 48% delle spagnole prenota per una destinazione internazionale, così come il 36% delle italiane e il 34% delle nipponiche.