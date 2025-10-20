Down Amazon Aws, l’azienda: “Individuato il problema, al lavoro per accelerare il ripristino dei servizi”

“Stiamo riscontrando significativi segnali di ripresa”. Con questa nota Amazon Aws fa sapere di aver identificato il problema che questa mattina ha mandato in tilt Amazon Web Services, causando il down di diverse app e piattaforme che si appoggiano ai servizi cloud forniti dal colosso di Jeff Bezos, quali Zoom e Canvas.

Sul portale health.aws.amazon.com l’azienda fa sapere di aver “identificato una potenziale causa principale dei tassi di errore per le API DynamoDB nella regione US-EAST-1”, riporta Skytg24.

Stando alle verifiche effettuate dall’azienda “il problema sembra essere correlato alla risoluzione DNS dell’endpoint API DynamoDB nella regione US-EAST-1”.

“Stiamo lavorando su più percorsi paralleli per accelerare il ripristino - rassicurano i tecnici di Amazon Aws -. Questo problema riguarda anche altri servizi AWS nella regione US-EAST-1. Anche i servizi o le funzionalità globali che si basano sugli endpoint US-EAST-1, come gli aggiornamenti IAM e le tabelle globali DynamoDB, potrebbero riscontrare problemi”.