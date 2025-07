Easy Market, bilancio da record e nuovi investimenti in innovazione

“Il nostro obiettivo resta invariato: sviluppare strumenti sempre più evoluti e funzionali, capaci di supportare concretamente il lavoro quotidiano delle agenzie di viaggio”. Così il management di Easy Market, che rileva come, anche grazie agli investimenti in innovazione, i numeri dell’azienda specializzata nel settore del travel tech b2b continuino a crescere. Con la chiusura dell’esercizio finanziario 2024, Easy Market ha infatti registrato un ebitda in aumento del 49% rispetto al 2023, a testimonianza della solidità del modello di business.

Intanto l’andamento continua a essere molto soddisfacente: “Il trend positivo registrato nella prima metà dell’anno - spiega il direttore commerciale Dario Ricchiari - ha portato a una crescita a doppia cifra. La stagione estiva è caratterizzata da una forte richiesta last minute e le sinergie con il Gruppo HBX sono un elemento chiave per il nostro sviluppo”.

Tra le innovazioni più rilevanti introdotte nel 2025 spicca il pacchetto dinamico, una soluzione che consente alle agenzie partner di combinare in autonomia voli e accommodation, anche su itinerari complessi, affidando a Easy Market la responsabilità tecnica dell’intero pacchetto. Una proposta pensata per ottimizzare tempi e risorse. Sempre maggiore attenzione anche all’area voli, arricchita in termini di contenuti e opzioni fintech. Tra queste il nuovo wallet, che prevede un cashback dell’1% su tutti gli acquisti effettuati tramite My Bank e Account To Pay, applicabile a voli di linea, Ndc, low cost e a tutti i servizi disponibili su Revolution.